Подрядчика оштрафовали на 30 тысяч рублей за большие ямы на Стригинском мосту. Фото: ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.

Бывшего подрядчика оштрафовали на 30 тысяч рублей за ненадлежащее состояние Стригинского моста. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Нижегородской области.

Богородская городская прокуратура совместно с контролирующими органами провела проверку состояния Стригинского моста. В результате проверки оказалось, что дорожное полотно там находится в ненадлежащем состоянии, по мосту имеются многочисленные выбоины.

Прокуратура завела дело об административном правонарушении в отношении должностного лица организации. Суд назначил подрядчику штраф в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, контракт с подрядной организацией расторгнут.