Глеб Никитин поздравил нижегородских сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородских сотрудников и ветеранов ГИБДД с профессиональным праздником, который отмечается 3 июля. Поздравление опубликовано на сайте регионального правительства.

- Нижегородских сотрудников автоинспекции отличает высокий профессионализм и верность своему долгу. Спасибо всем, кто трудится на своем посту! Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия! – сказал глава региона.

Он также отметил высокий уровень профессионализма и самообладания нижегородских автоинспекторов, особенно в условиях постоянного увеличения нагрузки в отрасли. Особо губернатор подчеркнул важность просветительской и профилактической работы, которую сотрудники ГИБДД проводят с населением, в том числе с детьми и подростками.

- В регионе год от года снижается такой страшный показатель, как смертность в ДТП, меньше становится аварий по вине нетрезвых водителей. На вашем счету — тысячи спасенных жизней! – подытожил Никитин.