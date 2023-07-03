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НовостиОбщество3 июля 2023 5:53

Глеб Никитин поздравил нижегородских сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

Губернатор также поблагодарил госавтоинспекторов за их работу
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Глеб Никитин поздравил нижегородских сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником.

Глеб Никитин поздравил нижегородских сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородских сотрудников и ветеранов ГИБДД с профессиональным праздником, который отмечается 3 июля. Поздравление опубликовано на сайте регионального правительства.

- Нижегородских сотрудников автоинспекции отличает высокий профессионализм и верность своему долгу. Спасибо всем, кто трудится на своем посту! Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия! – сказал глава региона.

Он также отметил высокий уровень профессионализма и самообладания нижегородских автоинспекторов, особенно в условиях постоянного увеличения нагрузки в отрасли. Особо губернатор подчеркнул важность просветительской и профилактической работы, которую сотрудники ГИБДД проводят с населением, в том числе с детьми и подростками.

- В регионе год от года снижается такой страшный показатель, как смертность в ДТП, меньше становится аварий по вине нетрезвых водителей. На вашем счету — тысячи спасенных жизней! – подытожил Никитин.