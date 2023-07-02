Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев проведет прием граждан. Фото: страница Андрея Гнеушева во ВКонтакте

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев проведет личный прием граждан 18 июля с 13.00. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Андрей Гнеушев ответит на вопросы, которые находятся в его компетенции. Это внутренняя политика региона, политика в области массовой информации, стратегия развития Центра управления регионом, социальная политика и социальная поддержка граждан, опека и попечительство в регионе, развитие социального жилищного строительства, обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

Чтобы попасть на прием к заместителю губернатора, необходимо предварительно записаться, обратившись в приемную граждан по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39. Запись прекращается за пять рабочих дней до проведения приема.

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