Энергетики «Нижновэнерго» готовятся к работе в условиях надвигающейся непогоды

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, в ночь с 2 на 3 июля местами по Нижегородской области ожидаются грозы, в отдельных районах ливни, град, сильные дожди, ветер с порывами до 15 м/с. Подобные погодные условия могут стать причиной технологических нарушений на энергообъектах. Энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 237 бригад энергетиков: 885 специалистов и 383 единицы спецтехники. Сотрудники энергокомпании подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала находятся 302 резервных источника электроснабжения мощностью более 7,6 кВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

«Нижновэнерго» ведет непрерывный мониторинг метеорологической и оперативной обстановки в регионе. В филиале организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Жители региона могут сообщить о нарушениях электроснабжения и обнаруженных повреждениях энергообъектов по единому круглосуточному бесплатному телефону Контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.