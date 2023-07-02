Нижегородская экоинициатива «Зеленый свет» объединит профессионалов экологического просвещения.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Инициатива «Зеленый свет» объединит в Нижегородской области специалистов в сфере экологического просвещения. Об этом сообщает автономная некоммерческая просветительская организация «Территория завтра».
Сейчас при Общественной палате Нижегородской области создается рабочая группа из общественников, представителей власти, депутатов, ученых, педагогов и волонтеров. Группа будет заниматься подготовкой Концепции экологического образования в регионе.
– Давайте дадим зелёный свет экологическому просвещению, сделаем его доступным для всех категорий населения, начиная с малышей и заканчивая людьми старшего поколения, – отметила руководитель проекта, член Общественной палаты Нижегородской области Светлана Васильева.
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