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НовостиОбщество2 июля 2023 13:02

Нижегородская экоинициатива «Зеленый свет» объединит профессионалов экологического просвещения

Рабочая группа займется подготовкой Концепции экологического образования
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Нижегородская экоинициатива «Зеленый свет» объединит профессионалов экологического просвещения.

Нижегородская экоинициатива «Зеленый свет» объединит профессионалов экологического просвещения.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Инициатива «Зеленый свет» объединит в Нижегородской области специалистов в сфере экологического просвещения. Об этом сообщает автономная некоммерческая просветительская организация «Территория завтра».

Сейчас при Общественной палате Нижегородской области создается рабочая группа из общественников, представителей власти, депутатов, ученых, педагогов и волонтеров. Группа будет заниматься подготовкой Концепции экологического образования в регионе.

– Давайте дадим зелёный свет экологическому просвещению, сделаем его доступным для всех категорий населения, начиная с малышей и заканчивая людьми старшего поколения, – отметила руководитель проекта, член Общественной палаты Нижегородской области Светлана Васильева.

Ранее мы сообщали, что центр медицинской и социальной помощи для детей откроется в Нижнем Новгороде.

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