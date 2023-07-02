Улицу Менделеева перекроют в Нижнем Новгороде с 3 июля. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Участок улицы Менделеева в Нижнем Новгороде перекроют с 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Проезд будет закрыт между домами №5 и №6 по улице Менделеева с 6.00 3 июля до 24.00 3 августа. Это связано с прокладкой водопроводных труб. Объехать участок нижегородцы смогут по прилегающим улицам.

– Рекомендуем автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков, – отметили в департаменте.

Напомним, движение транспорта ограничено на Волжской набережной до 31 июля. Это связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен