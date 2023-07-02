Ливни ожидаются в Нижегородской области 2 июля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ливни пройдут местами по Нижнему Новгороду и области в ближайшие два часа. О неблагоприятном явлении погоды предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Локальные ливни сохранятся по городу и области со 2 по 3 июля.

Напомним, мощный ливень накрыл Нижний Новгород и местами Нижегородскую область в пятницу, 30 июня. С самого утра машины и автобусы едут по глубоким лужам, у пешеходов мокнут ноги на тротуарах и во дворах домов, а дождь то затихает, то усиливается вновь.

Июль, по словам синоптиков, порадует нижегородцев не просто тёплой погодой, но в отдельные дни даже жаркой.

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