Более 80 мероприятий проведут для нижегородцев в центре ЗОЖ в июле. Фото: центр ЗОЖ «Планета здоровья» во ВКонтакте

Более 80 тематических мероприятий организуют для нижегородцев в июле в центре ЗОЖ «Планета здоровья». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Нижегородцы смогут посетить лекции и мастер-классы врачей и психологов, рассчитать индекс массы тела, измерить пульс, а также научатся распознавать первые признаки инсульта. Горожане узнают больше о здоровом образе жизни и о том, как правильно организовать домашнюю аптечку. Кроме того, в центре ЗОЖ пройдут занятия по суставной и дыхательной гимнастике, скандинавской ходьбе, пилатесу, йоге и бачате.

Центр ЗОЖ «Планета здоровья» находится в стеклянном павильоне парка «Швейцария» около остановки «Ул. Батумская». В июле мероприятия смогут посетить все желающие с понедельника по четверг с 9.00 до 19.00. Расписание занятий можно посмотреть в группе центра ЗОЖ во ВКонтакте.

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