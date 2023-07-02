Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работников морского и речного флота

Фото: АНО «Центр 800»

Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем работника морского и речного флота. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

– На нижегородской земле к речникам всегда было особое отношение. Реки кормили целые города и села, по водным артериям проходили важнейшие торговые пути, – сказал губернатор.

Глеб Никитин отметил, что работа моряков и речников требует постоянного развития. При этом, как и много лет назад, важными аспектами остаются быстрота в принятии решений и работа в команде.

Сегодня на воду спускают инновационные суда. Реализуются проекты по доступности Волги для судоходства. А жители России стали чаще выбирать отдых на воде.

– Ведущую роль в возрождении и развитии судоходства играете именно вы. От вашего опыта, навыков, энтузиазма зависит будущее целой отрасли! Огромную благодарность сегодня выражаю ветеранам, заложившим основу для движения вперед, – добавил Глеб Никитин. – Всем, чья судьба связана с судоходством, желаю семь футов под килем! Здоровья и удачи вам и вашим близким!

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