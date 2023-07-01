Ремонт памп-трека начался на Московском шоссе. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Ремонт памп-трека начался в Канавинском сквере Нижнего Новгорода. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр города Юрий Шалабаев.

Нижегородцы попросили мэра оказать содействие в ремонте спортивного объекта на Московском шоссе. Они рассказали, что памп-трек в плохом состоянии и может стать опасным для детей.

– Изначально при благоустройстве в 2019 году борта памп-трека засеяли травой, которая при активной эксплуатации сошла. На них проступила георешётка (не арматура). Поэтому приняли решение борта укрепить, заасфальтировать и выложить резиновое покрытие, – пишет Юрий Шалабаев.

Ремонт памп-трека планируют завершить во второй декаде июля. Тогда же можно будет по нему кататься.

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