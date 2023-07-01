Митинг-концерт в поддержку президента и ВС России прошел в Нижнем Новгороде. Фото: Кира МИШИНА

Первого июля в нижегородском парке Победы прошел митинг-концерт в поддержку президента Владимира Путина и Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Патриотическая акция в День ветеранов боевых действий была организована при участии Дома народного единства.

– Мы с радостью поддержали инициативу нижегородских ветеранов боевых действий по проведению патриотической акции, – отметил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

На митинг-концерте выступили военный оркестр и группа «Голубые береты». Также в парке Победы работала выставка вооружения и полевая кухня.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородских ветеранов боевых действий с праздником.

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