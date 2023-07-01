Нижегородцы почтили память погибших в Афганистане и Чечне. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Первого июля в парке «Швейцария» прошел митинг в память нижегородцев, погибших в ходе вооруженных конфликтов в Афганистане и Чечне. Мероприятие было приурочено ко Дню ветеранов боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Нижегородцы возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших в боях минутой молчания.

– Сегодня мы чтим всех, кто защищал интересы России в ходе вооруженных конфликтов. Мы помним наших героев, они живы в нашей памяти, в истории России. И мы сохраним эту память для будущих поколений, – отметил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

Напомним, первого июля в России отмечают неофициальный, но очень важный праздник – День ветерана боевых действий. Это праздник тех, кто защищал нашу Родину на поле боя, рискуя здоровьем и жизнью.