Нижегородцы почтили память погибших в Афганистане и Чечне.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Первого июля в парке «Швейцария» прошел митинг в память нижегородцев, погибших в ходе вооруженных конфликтов в Афганистане и Чечне. Мероприятие было приурочено ко Дню ветеранов боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Нижегородцы возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших в боях минутой молчания.
– Сегодня мы чтим всех, кто защищал интересы России в ходе вооруженных конфликтов. Мы помним наших героев, они живы в нашей памяти, в истории России. И мы сохраним эту память для будущих поколений, – отметил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.
Напомним, первого июля в России отмечают неофициальный, но очень важный праздник – День ветерана боевых действий. Это праздник тех, кто защищал нашу Родину на поле боя, рискуя здоровьем и жизнью.