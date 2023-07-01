Нижегородский проект «Мастерская Захара Прилепина» выиграл грант на 9,8 млн рублей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижегородский проект литературной резиденции «Мастерская Захара Прилепина» победил во втором конкурсе 2023 года Президентского фонда культурных инициатив. Проект выиграл грант на 9 879 220 рублей. Об этом сообщается на сайте Фонда.

«Мастерская Захара Прилепина» это образовательный проект для писателей, журналистов и блогеров. За три сезона обучения в проекте приняли участие 94 человека. Теоретические и практические занятия в «Мастерской» проводили известные отечественные писатели, журналисты, сценаристы, музыканты, общественные деятели.

По данным сайта Президентского фонда, проект должен быть реализован за пять месяцев – с 1 августа по 1 декабря 2023 года.

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