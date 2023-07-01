Памятник Николаю I появится в Александровском саду Нижнего Новгорода. Фото: телеграм-канал Нижегородской епархии

Памятник императору Николаю I появится в Александровском саду Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в телеграм-канале Нижегородской епархии РПЦ.

Место для памятника выбрано не случайно, ведь именно по указу императора и был разбит Александровский сад в память его супруги Александры Федоровны. Кроме того, по указу Николая I началось активное благоустройство Нижнего Новгорода.

28 июня архимандрит Тихон посетил художественное предприятие «Лит Арт», которое расположено в подмосковном городе Жуковский. Именно там сейчас скульптор Ирина Макарова изготавливает памятник. Архимандрит осмотрел макет скульптуры и внес свои коррективы.

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