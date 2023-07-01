Глава СКР Бастрыкин заинтересовался скандалом в детской школе искусств Нижнего Новгорода. Фото: Следственный комитет России

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался скандалом в детской школе искусств в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что бывший хореограф одной из школ искусств применяла насилие к детям, а также брала деньги с учеников за услуги, которые должны предоставляться бесплатно.

Александр Бастрыкин поручил руководитель СУ по Нижегородской области Айрату Ахметшину провести по данному факту проверку.

Напомним, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возобновить уголовное дело по ситуации с нерасселенным после оползня в Павлове домом.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен