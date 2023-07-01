Потепление до +30 градусов ожидается в Нижегородской области в июле. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Потепление до +30 градусов ожидает нижегородцев в июле. Жаркими будут 5-7 дней месяца. Об этом рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра – пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

Середина лета будет действительно теплой. Столбики термометров днем будут достигать +22...+27 градусов, а ночью +15 градусов. Также в июле ожидаются частые кратковременные дожди и ливни.

– Июль считается месяцем гроз. При активной грозовой деятельности могут наблюдаться шквалистые усиления ветра и выпадения града, – сказала Ольга Мокеева.

Отметим, по данным сервиса Яндекс.Погода, уже на следующей неделе, 7 июля, температура воздуха днем составит +29...+30 градусов.

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