Глеб Никитин обратился к нижегородцам в День ветерана боевых действий Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородских ветеранов боевых действий с праздником. Его обращение опубликовала пресс-служба правительства Нижегородской области.

Первого июля в России отмечают неофициальный, но очень важный праздник – День ветерана боевых действий. Это праздник тех, кто защищал нашу Родину на поле боя, рискуя здоровьем и жизнью. Глеб Никитин подчеркнул, что мужество и доблесть наших воинов каждый раз помогали выстоять стране перед врагом.

Губернатор также добавил, что навсегда в истории останется подвиг ополчения Минина и Пожарского, а достойными наследниками той эпохи стали горьковчане, сражавшиеся за Родину в годы Великой Отечественной.

Свой долг воины выполняли за рубежом и только их мужество помогло справиттся с самыми сложными ситуациями.

- Сегодня много ветеранов боевых действий вновь встали на защиту Родины. Вы являетесь олицетворением верности своему долгу и патриотизма. В этот день мне хочется пожелать всем ветеранам боевых действий, прежде всего, здоровья! Пусть дома вас всегда ждут родные и любящие люди! Спасибо вам! – добавил Глеб Никитин.