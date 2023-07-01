Исправительный центр ГУФСИН открыли в Нижегородской области. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области.

Новый исправительный центр при ИК-20 открыли в Арзамасе Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В торжественном мероприятии приняли участие: начальник ГУФСИН России по Нижегородской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Брант, заместитель Губернатора Нижегородской области Петр Банников, директор департамента региональной безопасности Нижегородской области Анатолий Поправко, начальник Главного управления Минюста РФ по Нижегородской области Дмитрий Шапкин и другие.

Гостям предложили ознакомиться с деятельностью нового учреждения. На территории есть: дежурная часть, служебные кабинеты для сотрудников с техническим комплексом для обеспечения надзора и контроля за осужденными, спальные комнаты, помещения для отдыха осужденных, столовая и помещения коммунально-бытового предназначения.

Исправительный центр является пятым в Нижегородской области. Он рассчитан на 230 мест. Осужденные граждане, которым назначены исправительные работы, будут трудоустроены в организациях и предприятиях любой формы собственности, в том числе у ИП.

В 2023 году планируют создание еще нескольких исправительных центров.