Госэкспертиза одобрила проект строительства детской поликлиники в Кстове

Госэкспертиза одобрила проект строительства детской поликлинике в Кстове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проект строительства детской поликлиники в Кстове одобрила госэкспертиза. Об этом сообщили на сайте ГИС ЕГРЗ.

Заказчиком нового медучреждения выступило ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик». Проект здания поликлиники разработали компании «Архитектоника» и «Эликон». Предполагается, что за одну смену детская поликлиника сможет принимать 500 пациентов.

Более того, госэкспертиза одобрила проект центра культурного развития в Кстове. Согласно информации, объект планируют построить на улице Школьной. Проектную документацию для него разработало ООО «ЛискиРегионСтройПроект», заказчиком выступит МБУК «Кстовский театр кукол».