Движение транспорта частично перекроют на двух участках улицы Рождественской до второго июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два участка улицы Рождественской временно перекроют с первого по второе июля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Ограничения будут продолжаться с 00:01 первого июля до 05:00 второго июля. Движение транспорта будет ограничено на участках улицы Рождественской - от площади Маркина до улицы Широкой и от площади Маркина до площади Благовещенской. Участки перекроют из-за предстоящего гастрофестиваля.

Также в департаменте добавили, что движение трамвая №11 будет приостановлено в это время.

На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Автомобилистам стоит заранее ознакомиться со схемой движения и быть предельно внимательными.