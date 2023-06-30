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НовостиОбщество30 июня 2023 15:55

Движение транспорта частично перекроют на двух участках улицы Рождественской до второго июля

Там будут проводить гастрофестиваль
Елизавета КОПЫЛОВА
Движение транспорта частично перекроют на двух участках улицы Рождественской до второго июля

Движение транспорта частично перекроют на двух участках улицы Рождественской до второго июля

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два участка улицы Рождественской временно перекроют с первого по второе июля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Ограничения будут продолжаться с 00:01 первого июля до 05:00 второго июля. Движение транспорта будет ограничено на участках улицы Рождественской - от площади Маркина до улицы Широкой и от площади Маркина до площади Благовещенской. Участки перекроют из-за предстоящего гастрофестиваля.

Также в департаменте добавили, что движение трамвая №11 будет приостановлено в это время.

На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Автомобилистам стоит заранее ознакомиться со схемой движения и быть предельно внимательными.