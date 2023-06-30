Ремонтные работы на Щелоковском хуторе будут завершены в конце июля

Ремонтные работа на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде будут завершены в конце июля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на Дирекцию парков и скверов города Нижнего Новгорода.

В настоящее время ремонтные работы идут по трем направлениям: демонтаж экобрусчатки и асфальтирование пешеходных дорожек, берегоукрепление на первом озере и благоустройство пляжной зоны на третьем озере. Готовность ремонта превысила 50%.

- В настоящее время идет заключительный этап ремонта дорожно-тропиночной сети на территории второго и третьего озера. Экобрусчатка демонтирована от входной группы со стороны Анкудиновского шоссе до дамбы первого озера, а также со всей прилегающей территории третьего озера. Полностью заменена дорога из экобрусчатки на участке от дамбы второго до третьего озера, - отметил директор МАУК «Дирекция парков и скверов города Нижнего Новгорода» Александр Чикаев.

Также он добавил, что на первом озере планируют заменить экобрусчатку на асфальтное покрытие, а также завершаются работы по берегоукреплению.

На третьем озере продолжается благоустройство пляжной зоны. Асфальтовое покрытие до озера уже полностью уложено. Сейчас, по поручению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, идет замена старой бетонной дорожки вдоль озера на желтую брусчатку, которая своим цветом напоминает песок и выделяет зону пляжа. Старые дорожки из бетона заменили на бордюрный камень. Установлены новые навигационные стенды.

Напомним, решение о замене брусчатки на Щелоковском хуторе приняли в связи с жалобами от жителей, которым было неудобно гулять по старой брусчатке с колясками и детьми.