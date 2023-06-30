Грузовик съехал в овраг и загорелся на трассе М-7 в Нижегородской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Грузовик съехал в овраг и загорелся в Богородской районе Нижегородской области днем 30 июня. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, сообщение о ДТП поступило в 14:46. Грузовой автомобиль съехал в кювет, в результате произошло возгорание. Сотрудники МЧС выехали на место происшествия для ликвидации огня.

Всего в ликвидации возгорания участвовали 11 пожарных и три единицы техники. Пострадавших в ДТП нет.

Напомним, смертельное ДТП произошло днем 29 июня на Южном обходе Нижнего Новгорода. Там иномарка столкнулась с грузовиком.