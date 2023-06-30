СК повторно возобновил уголовное дело из-за расселения дома после оползня в Павлове Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возобновить уголовное дело по ситуации с нерасселенным после оползня в Павлове домом. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

В ноябре 2021 года на улице Полянка в городе Павлове произошел обвал грунта. Из-за этого дом, который находился рядом, был признан аварийным и проживать там стало опасно.

Дом изъяли для муниципальных нужд, а хозяйке должны были выплатить денежную компенсацию или предложить другое жилье. Однако женщине ничего не предоставили, поэтому она вынуждена сама арендовать жилье. Стоит отметить, что у жительницы трое детей, в том числе несовершеннолетние.

Она неоднократно обращалась в ответственные органы, но результата это не принесло.

Ранее Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил поставить эту ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СК по Нижегородской области завели уголовное дело, однако вскоре его отменили надзорным органом.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину принять все меры к отмене решения прокурора и повторно завести уголовное дело.