ГУММиД должен выплатить 145,5 млн процентов по долгу за строительство «Стрелки» в Нижнем Новгороде Фото: Даниил ОПАРИН

Заказчика метростроя Нижнего Новгорода обязали выплатить 145,5 млн процентов по долгу за строительство станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде. Соответствующая информация содержится картотеке дел Арбитражного суда Нижегородской области.

С конца 2018 года компании ООО ПБ «Инженер» не оплатили долг за дополнительные работы при строительстве станции метро «Стрелка». Обанкротившиеся компания подала иск к ГУММиДу, который является заказчиком метростроя Нижнего Новгорода. Суд частично удовлетворил исковые требования компании.

Напомним, ранее стало известно, что власти обязали ГУММиД закрыть платежные документы по «Стрелке» до 1 марта.