Активисты «Волгаэнерго» организовали благотворительную акцию для нижегородского фонда бездомных кошек и собак

Сотрудники «Волгаэнерго» (Эн+) оказали помощь нижегородскому приюту животных «Сострадание НН». Активисты передали необходимые корма и лекарства, поводки и покрывала, наполнители и игрушки – все то, что необходимо бездомным животным.

«Акция состоялась в рамках нового благотворительного проекта компании «Четвероногий друг». Она получила огромный отклик в сердцах наших сотрудников. В течение месяца все желающие могли внести свой посильный вклад в это доброе дело. И хочу сказать, что таких людей у нас оказалось немало! Выражаю огромную благодарность всем, кто остался неравнодушным и принял участие в этой акции», - сказал председатель Рабочего Совета ГК «Волгаэнерго» Дамир Адиятуллин.

Акция состоялась в рамках нового благотворительного проекта компании «Четвероногий друг»

Напомним, что Фонд «Сострадание НН» имеет приют на 200 собак и 50 кошек. Деятельность организации направлена на помощь бездомным животным в Нижнем Новгороде. Приют начал свою работу семь лет назад и за это время его сотрудники помогли найти хозяев уже более 5 тысячам домашних животных.

Активисты «Волгаэнерго» намерены провести акцию и в следующем году и сделать ее традиционной.

Фото: Пресс-служба ГК "Волгаэнерго"