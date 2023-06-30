Плановые пожарно-тактические учения прошли в Кстовском районе Нижегородской области

В Кстовском районе Нижегородской области на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Староликеево» проведены плановые пожарно-тактические учения. В мероприятии АО «Транснефть-Верхняя Волга» принимали участие пожарно-спасательное подразделение по охране ЛПДС «Староликеево» и ремонтно-эксплуатационный персонал станции.

По замыслу учений в резервуаре объемом 20 тыс. куб. м произошел «взрыв» с последующим условным разрушением крыши резервуара, затоплением понтона и возгоранием ёмкости. Возникла угроза возгорания рядом стоящих резервуаров. Системы автоматической установки пожаротушения и водяного орошения ёмкости вышли из строя. Устройства водяного охлаждения соседних резервуаров были исправны и запустились в автоматическом режиме.

После получения первых сигналов персонал станции произвел необходимые технологические переключения. Оперативно на место прибыли члены добровольной пожарной дружины объекта. Совместно с производственно-диспетчерской станции были приняты меры по эвакуации людей, а также организована работа оперативного штаба.

Были реализованы мероприятия по локализации и ликвидации условного пожара, охлаждению «горящего» и соседних резервуаров. Проведена подача огнетушащих средств с использованием пожарных пеноподъемников.

В учении были задействованы 52 человека, использовалось 12 единиц пожарной техники.

По итогам персонал ЛПДС «Староликеево» подтвердил готовность к выполнению практических действий по ликвидации нештатных ситуаций на объектах АО «Транснефть-Верхняя Волга». Все поставленные цели и задачи были достигнуты - условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.

Фото: Пресс-служба АО «Транснефть-Верхняя Волга»