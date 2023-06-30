Более 5,8 тысячи нижегородцев пострадали от укусов клещей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По данным на 29 июня, от укусов клещей пострадали 5881 нижегородец. В больницы обращались в 48 районах области, 8 районах Нижнего Новгорода и в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Нижегородской области.

– Среднемноголетний уровень укусов клещами превышен на 3 процента, что связано с активным посещением населением мест, где чаще всего происходит присасывание клещей – лесов, дачных участков, – отмечают в ведомстве.

В 2023 году в Нижегородской области три человека заболели клещевым энцефалитом, 36 граждан – болезнью Лайма и один человек – моноцитарным эрлихиозом.

Большее число обращений по поводу присасывания клещей зарегистрировано в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода. Помощью медиков воспользовались 609 и 408 человек соответственно.

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