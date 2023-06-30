Нижегородский фонд капремонта исполнил программу на треть от плана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Программа капитального ремонта в Нижегородской области выполнена на треть от плана. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье» со ссылкой на вице-спикера Заксобрания Владислава Егорова.

– План работ по капремонту на 2022 год составлял 15,3 миллиарда рублей. Он исполнен на 4,4 миллиарда — отставание от программы в 3,5 раза. При этом с 1 января увеличился размер взноса с 6,8 до 8 рублей за квадратный метр. Тем не менее, и на 2023 год план будет таким же, как и на прошлый, — сказал Владислав Егоров.

Подрядчики Фонда капремонта многоквартирных домов Нижегородской области отремонтировали 771 дом за 2022 год. Всего было выполнено 1,4 тысячи разных работ.

Но, как рассказал директор фонда Дмитрий Гнатюк, организации не хватает денег, так как многие жильцы не платят взносы, а дебиторская задолженность превысила 3 миллиарда рублей. Он считает, что необходимо увеличить взнос на 17 процентов. Так в программу будут привлечены еще 500 миллионов рублей.

Председатель комитета Заксобрания по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов предложил сбалансировать объем работ и финансовое обеспечение фонда, ремонтируя дома в зависимости от их реального состояния. Конечно, для этого необходимо изменить закон, над чем работает Госдума.

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