Профессия учителя заняла третье место в ТОПе самых счастливых профессий

Самыми счастливыми профессиями, по мнению россиян, стали медсестры, менеджеры по закупкам и учителя. К таким выводам пришли специалисты сервиса Superjob.ru, проведя в июне 2023 года соответствующий опрос среди 3 тысяч трудоустроенных россиян из всех регионов страны. Абсолютно счастливыми людьми назвали себя 34% опрошенных учителей, а что они скорее счастливы, заявили еще 55% педагогов.

Андрей Химич - учитель русского языка и литературы, заместитель директора нижегородской школы №131, выпускник Мининского университета 2014 года считает, что счастье - учителя в счастливых учениках. О своих профессиональных успехах и радости, которую приносит им профессия, рассказывают и другие выпускники-педагоги вуза в проекте Мининского университета “Дневник учителя”, который приурочен к Году педагога и наставника. Интервью с молодыми учителями можно посмотреть в официальной группе Мининского Вконтакте.

Виктор Сдобняков, ректор Мининского университета, уверен, что профессия учителя неслучайно вошла в ТОП-3 самых счастливых.

“На своем опыте могу сказать, что преподавание – это не только серьезная ответственность, но и большая радость. Профессия педагога – это постоянное развитие, общение, осознание собственного вклада в будущее страны и ощущение счастья в те моменты, когда ты видишь достижения своих учеников. Поэтому педагогические специальности сейчас вновь стали одними из самых востребованных. И Мининский университет во всем помогает будущим учителям, например, стипендии в вузе достигают 25 тысяч рублей. Отмечу, что приемная комиссия уже начала свою работу и мы ждем абитуриентов”, - сказал ректор Виктор Сдобняков.

В 2023 году поступить на бюджетные места в Мининский университет смогут более 1350 абитуриентов, в том числе 374 человека - на магистерские программы. Набор идет на 9 факультетов и более 130 профилей подготовки, что дает возможность каждому поступающему выбрать свое направление. Обучаться на платной основе смогут более 1200 студентов.

Напомним, документы на бюджет на бакалавриат можно подать до 25 июля, на магистратуру до 10 августа.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина