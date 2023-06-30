Экс-солист «Арии» Артур Беркут выступит на рок-фестивале в Красных Баках

Артур Беркут выступит на рок-фестивале в Красных Баках. Фото: сообщество фестиваля «Живая сталь» во ВКонтакте

Артур Беркут, получивший известность как вокалист групп «Автограф» и «Ария», выступит на рок-фестивале в Нижегородской области. Музыкант станет хедлайнером фестиваля «Живая сталь». Об этом в сообществе ВКонтакте рассказали организаторы.

Рок-фестиваль «Живая сталь» пройдет в Красных Баках с 1 по 2 июля. Концерты будут начинаться в 16.00 и длиться до самой ночи.

Нижегородцев ждут выступления 11 рок-групп, фаер-шоу, краски холи, мотофестиваль, а также интерактивная площадка «Римский лагерь».

Согласно программе мероприятий, Артур Беркут выйдет на сцену 2 июля в 21.00.

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