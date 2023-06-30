Олег Соколов назначен начальником УМВД по Нижнему Новгороду. Фото: телеграм-канал полковника полиции в отставке Алексея Трифонова

Полковник Олег Соколов назначен начальником УМВД по Нижнему Новгороду. Об этом в своем телеграм-канале сообщает полковник полиции в отставке Алексей Трифонов.

Он отмечает, что Олег Соколов зарекомендовал себя как грамотный и профессиональный оперативник, а также хороший товарищ, еще когда работал в Управлении по борьбе с организованной преступностью.

– Отрадно, что выходцы из самого сильного милицейского подразделения – УБОП (расформировано в 2008 году) до сих пор служат и занимают руководящие посты, – пишет Алексей Трифонов. – Желаю полковнику Соколову дальнейшего карьерного роста и успехов на новой должности!

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