Более чем на 7 млрд рублей увеличились доходы Нижегородской области. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На 7,2 млрд рублей увеличились доходы Нижегородской области. Депутаты приняли изменения в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в ходе заседания Заксобрания региона. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

На 5,2 млрд рублей увеличились поступления налогов на прибыль организаций, а также на 1,18 млрд рублей – доходы от использования имущества государственной и муниципальной собственности.

– Закладываем в бюджет средства на повышение зарплат бюджетникам, прежде всего, педагогам и медикам, на лекарственное обеспечение региональных льготников, подготовку к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, – отмечает губернатор Глеб Никитин.

Кроме того, Нижегородская область получит 330 миллионов рублей из федерального бюджета. Благодаря этому будет создано 300 номеров в модульных объектах. Это, в свою очередь, создаст рабочие места и привлечет в регион инвестиции.

Напомним, туристический комплекс за 3,5 млрд рублей планируют построить на Гребном канале Нижнего Новгорода.

КОНКРЕТНО

Основные параметры областного бюджета на 2023 год с учетом внесенных изменений составили:

доходы 277,9 млрд рублей (увеличены на 7,2 млрд рублей);

расходы 321 млрд рублей (увеличены на 7,2 млрд рублей);

дефицит -43,1 млрд рублей (без изменений).