Погибший в результате пожара на нижегородском химзаводе мужчина работал неофициально. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Мужчина, погибший в результате пожара на лакокрасочном заводе «Бальзам» в Нижнем Новгороде, являлся иностранным гражданином и работал аппаратчиком неофициально. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции Нижегородской области.

Напомним, пожар на химзаводе вспыхнул утром 29 июня. По адресу: шоссе Жиркомбината, 22, загорелась фура и несколько гаражей.

– Пострадал водитель грузового автомобиля. По поступившей информации, у него более 90 процентов ожогов поверхности тела. Вскоре мужчина умер, – рассказали ранее в Государственной трудовой инспекции.

По уточненной информации, водитель фуры не пострадал. Незадолго до возгорания он покинул кабину автомобиля.

– Очевидцы заявляют, что рабочий производил заполнение цистерны легковоспламеняющимся веществом без средств индивидуальной защиты, а также без соблюдения требований правил по охране труда при работе на высоте, – добавили в инспекции.

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