Спортплощадку со скейт-парком начали строить в Щербинках. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Новую спортплощадку со скейт-парком начали строить у дома №7 в Щербинках-1. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

– Наверное, многие помнят, что там был аварийный фанерный скейт-парк. Мы его разобрали, поговорили с местными жителями, выяснили, чем хотели бы заниматься они сами и их дети, – пишет Юрий Шалабаев.

Поэтому на площадке появятся железобетонные, долговечные и безопасные элементы для катания на скейтбордах. Также сделают резиновое покрытие и разместят тренажеры. Кроме того, будет установлено оборудование для игры в баскетбол и стритбол.

Планируется, что спорткомплекс откроется уже в начале следующего учебного года.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен