Свыше 1,6 тысячи нижегородцев заразились ВИЧ-инфекцией в 2022 году

Свыше 1,6 тысячи случаев заражения ВИЧ-инфекцией выявлено в Нижегородской области в 2022 году. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В прошлом году ВИЧ-инфекцией заразились 1636 нижегородцев, а в 2021 году было выявлено 1568 случаев заболевания. Об этом в интервью «NewsNN.ru» рассказал главный врач СПИД-центра Нижегородской области Соломон Апоян.

Число людей с инфекцией в регионе увеличивается ежегодно. Это связано с выявлением новых случаев, а также со снижением смертности инфицированных.

В 2022 году от причин, связанных с ВИЧ-инфекцией, скончались 259 нижегородцев. Это 8,1 на 100 тысяч населения. В 2021 году умерли 274 человека.

Нижегородская область не входит в число 15 субъектов страны по зараженности ВИЧ-инфекцией. Но в регионе наиболее высокая заболеваемость в Шахунье – 80,3 случая на 100 тысяч населения.

– Если раньше основным путем передачи ВИЧ был инъекционный, то сейчас — половой. На него приходится порядка 76 процентов случаев. Отмечу, что через комаров, посуду, рукопожатие или поцелуй вирус не передается, – сказал главврач СПИД-центра.

Также врач посоветовал сдавать анализы на ВИЧ минимум раз в год.

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