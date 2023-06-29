Уроки VR-астрономии хотят ввести в нижегородских школах и колледжах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Команда «Горький Тех» предложила ввести уроки VR-астрономии для нижегородских школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования. Инициативу обсудили участники круглого стола в ходе конференции поставщиков на площадке АО «Технопарк «Саров», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В рамках курса VR-астрономии учащиеся смогут увидеть воссозданное в виртуальной реальности звездное небо из 88 созвездий на подвижной карте с обучением и тестированием.

– В будущем проект может быть расширен до возможности исследования космических объектов и явлений, – рассказал директор АНО «Горький Тех» Евгений Федосеев.

Специалисты «Горький Тех» считают, что ввод в программу обучения такого курса привлечет школьников и студентов к изучению астрономии, астрофизики и проектной деятельности.

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