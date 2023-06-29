МТС Travel представил нижегородцам топ недооцененных направлений для путешествий

Югра, Гора Народная

Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург и черноморские курорты - известные направления внутреннего туризма. Однако в России гораздо больше уникальных мест, куда можно отправиться в путешествие. Сервис бронирования отелей МТС Travel составил подборку недооцененных туристами направлений, поездка в которые гарантированно оставит яркие впечатления. Кроме того, размещение в этих регионах обойдется дешевле, чем в популярных городах.

Югра

Столица региона, Ханты-Мансийск, - современный город, чей облик и развитие определяются добычей нефти и газа. Оттуда можно поехать к Приполярному Уралу: сначала 5 часов на машине до города Нягань, дальше вертолетом до села Саранпауль. Раньше там велась добыча горного хрусталя и кварца, в заброшенные штольни водят экскурсии. Также туристов ждут водопады, озера и горные плато.

Несмотря на то, что такое путешествие можно организовать самостоятельно, лучшее решение — организованная экскурсия из Ханты-Мансийска. Гиды всегда располагают свежей информацией о вертолетах, которые из-за погодных условий часто летают не по расписанию. В заброшенные штольни лучше тоже идти с сопровождением.

Посещение Югры будет неполным без экскурсии в одно из этнографических стойбищ хантов и манси. Однодневный тур можно приобрести в любом туристическом бюро Ханты-Мансийска. Число национальных общин, принимающих туристов, постоянно растет. Если не хочется далеко ехать, можно посетить этнографический музей под открытым небом “Торум-Маа”, он находится в самом Ханты-Мансийске.

Отель в Ханты-Мансийском автономном округе летом, по данным МТС Travel, стоит в среднем 3 800 рублей в сутки. Среди вариантов есть гостиничные комплексы, расположенные в окружении таежного леса и выполненные в аутентичном старорусском стиле.

Коми

В 60 км от столицы Республики Коми Сыктывкара, в селе Ыб, находится Финно-угорский этнокультурный парк — современный туристический центр. Сюда можно приехать на несколько часов или задержаться на несколько дней — в отапливаемой беседке или гостиничном номере. Гостей парка ждут святые источники, подземный город, мастер-классы ремесленников и арт-объекты.

Еще одно интересное самостоятельное путешествие можно совершить поездом по маршруту Воркута-Лабытнанги. Туристов ждет живописная дорога с видами на Полярный Урал. Любителям организованного туризма стоит посетить плато Маньпупунер с огромными каменными «идолами» природного происхождения. Оно входит в список семи чудес России. Это труднодоступное место в Троицко-Печорском районе, куда можно попасть только с экскурсией на вертолете, снегоходе или аэролодке, в летнее или зимнее время.

Порядка 3 200 рублей в сутки в среднем обойдется туристам остановка в Республике Коми. За 3 900 рублей в среднем можно поселиться в Сыктывкаре.

Тува

Через Туву проходит часть туристического маршрута «Саянское кольцо», который охватывает также Красноярский край и Хакасию. В тувинской части туристов больше всего привлекают места без признаков современной цивилизации, где можно останавливаться в юрточных лагерях и наблюдать шаманские обряды, любоваться Саянской горной системой, путешествовать по следам местных кочевников. Организовывать такой отдых лучше всего через местные экскурсионные бюро. В столице республики Кызыле стоит посетить самый большой буддийский монастырь России – Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни, который открылся в конце апреля этого года.

Средние цены на проживание в Республике Тыва, по данным МТС Travel, составляют 5 300 рублей в сутки, гостиницы в Кызыле этим летом стоят в среднем порядка 6 000 рублей в сутки.

Тува

Архангельская область

Города и деревни Каргопольского и Мезенского районов Архангельской области входят в список самых красивых в России. Каргополь — город белокаменного русского зодчества, старинный ремесленный и торговый центр. Многим известно изделие местных мастеров — каргопольская глиняная игрушка. Деревня Кимжа в Мезенском районе — настоящий музей деревянного зодчества, где находятся самые северные ветряные мельницы в мире. В 12 км от Кимжи расположена деревня Кильца — «избяное царство», знаменитая деревянными домами с узорными фасадами.

А любителям природных достопримечательностей в Архангельской области стоит отправиться в природный заповедник Пинежского района. В нем насчитывается 90 пещер общей протяженностью 45 км.

Средние цены на отели в Архангельской области составляют порядка 3 900 рублей в сутки. В Каргополе этим летом можно остановиться в гостевых базах отдыха в русском стиле с банями и срубовыми домами в среднем за 3 400 рублей за ночь, в Мезене средняя цена за ночь составляет 4 000 рублей.

Якутия

Главная туристическая достопримечательность Якутска — музейный комплекс «Царство вечной мерзлоты», расположенный в природном леднике. Температура в нем всегда минусовая, поэтому в летнее время гостям сотрудники комплекса предложат теплую одежду.

В 180 км от якутской столицы находится природный парк «Ленские столбы», занимающий 40 км побережья реки Лены. Название парк получил благодаря густо стоящим на Лене известняковым скалам, высота которых колеблется от 100 до 200 м. В парке можно увидеть краснокнижных бизонов и песчаные дюны, стоянку древнего человека, которой более 370 тысяч лет, а также наскальные рисунки и другие геологические и культурные памятники.

Еще одна важная точка для тех, кто приехал в Якутию, — алмазный карьер в поселке Мирный. Со смотровой площадки открывается фантастический вид, привлекающий туристов со всего света.

В Якутске, по данным МТС Travel, можно найти варианты размещения на любой вкус: от комфортабельных современных гостиниц до уютных апартаментов. Средняя цена на лето составляет 6 400 рублей в сутки.

Хакасия

Одно из самых популярных мест для летнего отдыха в Хакасии — озеро Беле в 180 км от Абакана. Туда можно приехать на один день или заночевать на одной из туристических баз. Есть места для «дикого» палаточного отдыха. Особенность озера — чистейшая вода, насыщенная минеральными солями. Купаться в ней не только приятно, но и полезно.

В 220 км от Абакана находится еще одна природная достопримечательность — долина реки Белый Июс. Здесь есть и озера, и пещеры, и тайга, и степи, и скальный массив, похожий на окаменевшее доисторическое животное. Всего в 120 км от Абакана, на реке Енисей, находится Саяно-Шушенская ГЭС — уникальное гидротехническое сооружение, с двух сторон вмонтированное в горы. Это одна из самых крупных гидроэлектростанций в мире, она почти вдвое выше пирамиды Хеопса.

Туристическое жилье летом по Хакасии стоит в среднем 6 900 рублей в сутки, в самом Абакане значительно дешевле – 4 400 рублей.

Хакасия

Сахалинская область

В Южно-Сахалинске туристов ждет курорт «Горный воздух», где с декабря по апрель работают горнолыжные трассы. В летнее время там можно кататься на горных велосипедах, заниматься йогой, ходить в пешие походы. Туристический комплекс расположился на двух соседних горах — Большевик и Красная, с них открываются захватывающие виды на море. Поездом от Южно-Сахалинска можно добраться до станции Тихая. Дорога занимает около трех часов. Оттуда можно пройти несколько километров пешком до живописной бухты. Еще одна интересная точка — мыс Анива, в 126 км от Южно-Сахалинска. Сюда стоит приехать, чтобы полюбоваться красивым пляжем и заброшенным маяком, который был построен по японскому проекту на отдельно стоящей скале в 100 м от берега. Высота маяка составляет 31 м.

Средняя стоимость размещения в Сахалинской области этим летом составляет 6 500 рублей в сутки.

Воронежская область

Воронежцы считают свой город мясной столицей России, в подтверждение этому в местных ресторанах предлагается огромное количество мясных блюд, проводятся тематические фестивали. Основательно подкрепившись, можно отправиться изучать пригороды. Всего в часе езды от города находится Дворцовый комплекс Ольденбургских. Это архитектурный ансамбль с двумя парками, где часто проводятся культурные мероприятия: спектакли, концерты, фестивали. Доехать можно автобусом от воронежского автовокзала.

Еще одна интересная туристическая точка — заповедник Дивногорье. Он известен своими природными, археологическими, архитектурными и этнографическими достопримечательностями. Находится в 150 км от Воронежа, можно добраться автобусом или электричкой.

По данным МТС Travel, средняя стоимость проживания в Воронеже – 5 000 рублей в сутки.

Фото: Сергей Филинин, Никита Ватолин