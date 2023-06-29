Усиленный контроль: почти 60 тысяч проб воды на Автозаводе проверила «Волгаэнерго» с начала этого года

Сотрудники аккредитованной химико-бактериологической лаборатории «Заводских сетей» (входит в «Волгаэнерго») исследовали почти 60 тысяч проб воды в Автозаводском районе c начала этого года. Количество проверок выросло более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Воду проверяли по всей технологической цепочке: начиная от источника водоснабжения (реки) и заканчивая питьевой водой, поступающей потребителю. Усиление графика контроля связано с изменением качества исходной воды в весенне-летней период. Такой мониторинг позволяет оперативно выявить отклонения и в случае необходимости незамедлительно принять меры. Прежде чем вода поступит к потребителю ее проверяют более чем по 70 показателям.

«С наступлением лета, когда температура в реке повышается, качество воды в ней может меняться из-за естественных биологических процессов. Важно отследить этот момент, и при необходимости внести в технологию очистки необходимые корректировки», - отметил генеральный директор ГК «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко.

Напомним, что в прошлом году в «Волгаэнерго» был разработан и внедрен новый регламент работы. Он включает в себя переход на дополнительный контроль в весенне-летний период и пошаговые действия персонала станции, направленные на повышения качества воды в круглосуточном режиме.

Фото: Пресс-служба ГК "Волгаэнерго"