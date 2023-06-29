Два новых спортобъекта планируют построить в Нижнем Новгороде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ФОК и спорткомплекс планируют построить в Нижнем Новгороде. Возможность заключения концессионных соглашений для строительства одобрил Совет по земельным и имущественным отношениям. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

«Первая Нижегородская инфраструктура спорта» выступила с инициативой строительства ФОКа в Сормовском районе на проспекте Кораблестроителей.

В Канавинском же районе компания ООО «Плейс» хочет построить спортивный комплекс с залами для единоборств, а также с тренажерным и игровым залом. Планируется, что спорткомплекс появиться на улице Карла Маркса.

Напомним, туристический комплекс за 3,5 млрд рублей может появиться на Гребном канале Нижнего Новгорода.

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