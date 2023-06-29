Плановые учения на подводных переходах трубопроводов через реки прошли в трёх регионах

Плановые учебно-тренировочные занятия (УТЗ) провели специалисты АО «Транснефть-Верхняя Волга» в Тульской, Московской областях и Республике Марий Эл. Занятия прошли, соответственно, на подводных переходах магистральных нефтепродуктопровода (МНПП) Рязань – Тула – Орел через р. Зушу, Кольцевого нефтепродуктопровода вокруг г. Москвы (КМНПП) через р. Клязьму, а также нефтепровода (МН) Сургут – Полоцк через р. Кундыш.

Цель УТЗ - поддержание в постоянной готовности сил и средств для устранения последствий возможных нештатных ситуаций. По единому сценарию УТЗ операторам поступила информация об авариях на подводных переходах МНПП, КМНПП и МН с условным выходом нефтепродуктов и нефти.

Дежурные передали информацию оперативным и диспетчерским подразделениям, транспортировка нефти и нефтепродуктов была «остановлена». Оперативно на рубежи локализации прибыли аварийные службы Рязанского и Марийского районных нефтепроводных управлений, а также Володарского районного нефтепродуктопроводного управления.

Основной комплекс работ выполнялся с привлечением персонала профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований производственных объектов предприятия. Было использовано 830 метров боновых заграждений, емкости для временного хранения, задействовались 5 нефтесборщиков общей производительностью 450 куб. м в час. Работники лабораторий эколого-аналитического контроля вели мониторинг почвы, поверхностных вод, атмосферного воздуха в течение УТЗ.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» проводит занятия для поддержания в постоянной готовности сил и средств, необходимых в случае нештатных ситуаций

В занятиях приняли участие 69 человек, использовалось 25 единиц оборудования и техники, в том числе, автотранспортная, грузоподъемная и пожарная техника, а также нефтесборщики.

По итогам была дана положительная оценка эффективности мероприятия. Персонал продемонстрировал оперативность и слаженность действий при выполнении операций по ликвидации последствий условных инцидентов. Были своевременно выполнены все работы, предусмотренные программой проведения УТЗ.

Фото: Пресс-служба АО «Транснефть-Верхняя Волга»