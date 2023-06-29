Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем кораблестроителя. Фото: страница Глеба Никитина во ВКонтакте

Губернатор Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем кораблестроителя, который отмечают 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Глеб Никитин отметил, что судостроение играет огромную роль в жизни региона. С давних времен, когда реки являлись торговыми путями, от качества судов зависели судьбы многих людей.

– Огромным прорывом в XX веке стала деятельность Ростислава Алексеева. Он не только сам был талантливым первооткрывателем, но и воспитал целую плеяду ярких исследователей и конструкторов. К счастью, наследие прошлого не было утеряно, и сегодня вы являетесь достойными продолжателями традиций, – сказал губернатор Нижегородской области.

А в последние годы судостроение в регионе получило серьезное развитие: производственную базу расширяет ЦКБ имени Алексеева, «Валдаи» и «Метеоры» украшают реки, огромный лайнер «Мустай Карим» был спущен на воду на «Красном Сормове».

– Главный залог успеха – именно вы, талантливые, неравнодушные, проданные своему делу люди! Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия! – добавил Глеб Никитин.