Почти 9,5 тысяч мальков стерляди выпустило АО «Транснефть-Верхняя Волга» в Чебоксарское водохранилище

В целях сохранения биологического разнообразия в местах присутствия объектов АО «Транснефть-Верхняя Волга» в Чебоксарское водохранилище выпущен 9431 малек стерляди. Акция прошла в районе деревни Бармино.

Какую рыбу, в каком количестве и где выпустить было определено на основе рекомендаций Федерального агентства по рыболовству. По заказу АО «Транснефть-Верхняя Волга» мальков стерляди вырастили в специализированном рыбоводческом хозяйстве.

«Стерлядь относится к ценным породам рыб и с 90-х годов в Волжском бассейне находится под угрозой исчезновения. Отдельные естественные популяции этого вида даже занесены в Красную книгу России. При этом рыба играет важную роль в экологической системе Волжского бассейна. Акции по выпуску мальков стерляди в водоемы, где исстари водились осетровые, уже стали доброй традицией «Транснефть-Верхняя Волга». Сохранение окружающей среды для будущих поколений – важная часть корпоративной культуры», - отметила начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования АО «Транснефть-Верхняя Волга» Ирина Черняева.

За последние 5 лет АО «Транснефть-Верхняя Волга» выпустило в естественные акватории более 1,5 миллиона мальков стерляди

За последние 5 лет АО «Транснефть-Верхняя Волга» выпустило в естественные акватории более 1,5 млн мальков стерляди. Акции прошли под строгим контролем специалистов Росрыболовства, что гарантирует эффективность проводимых мероприятий.

Фото: Пресс-служба АО «Транснефть-Верхняя Волга»