СК заведено уголовное дело после пожара на лакокрасочном заводе Нижнего Новгорода. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Следственным комитетом по факту возгорания на лакокрасочном заводе в Нижнем Новгороде заведено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов, повлекших по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Пожар на территории завода «Бальзам» вспыхнул этим утром. По предварительным данным, там загорелась цистерна с химическим составом.

Как после сообщили в пресс-службе Государственной трудовой инспекции, в результате пожара пострадал водитель грузовика.

– По поступившей информации у него более 90 процентов ожогов поверхности тела. Вскоре мужчина умер, – рассказали в инспекции.

На место происшествия выехали сотрудники СК во главе с руководителем следственного управления генерал-лейтенантом юстиции Айратом Ахметшиным.

Сейчас следователи детально осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей, назначают экспертизы и забирают необходимые для расследования документы.

Напомним, Роспотребнадзор взял пробы воздуха в районе пожара на территории лакокрасочного завода в Нижнем Новгороде. Атмосферу ближайшей к предприятию жилой застройки будут проверять на наличие загрязняющих веществ, которые могли попасть в воздух во время горения.

Также к расследованию пожара подключилась прокуратура.

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