Китайские студенты будут учиться в Мининском университете

Рабочая встреча сотрудников Мининского университета и представителей Уханской международной консультационной компанией “Wuhan Fengya International Education Consulting Co” (Китай) состоялась 28 июня 2023 года. Цель встречи - обсуждение деталей будущего взаимодействия нижегородского педагогического университета и вузов Китая в части обучения студентов по направлению “Дошкольное образование”.

Как рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, с вузами Китая нижегородский вуз сотрудничает давно и уже реализует совместную программу по направлению “Русский язык как иностранный” с двумя дипломами.

“Вузы Китая являются надежными партнерами Мининского университета. Сегодня есть запрос на расширение границ сотрудничества. Ни для кого не секрет, что дошкольное образование в России считается одним из лучших в мире. В свою очередь, Мининский университет - признанный лидер в этой области, поэтому наши специалисты курируют направление “педагогическое образование(дошкольное)” во Всероссийской олимпиаде “Я - профессионал”. У нас большая база психолого-педагогических и дошкольных практик, и мы готовы делиться ими с иностранными студентами”, - отметил Виктор Сдобняков.

Соглашение о сотрудничестве подписано между нижегородским вузом и китайскими партнерами

Были рассмотрены варианты обучения китайских студентов по психолого-педагогическому направлению в части дошкольного образования, набор абитуриентов из Китая и особенности реализации образовательной программы. В результате встречи был подписан договор о сотрудничестве между Мининским университетом и компанией “Wuhan Fengya International Education Consulting Co”.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина