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НовостиПроисшествия29 июня 2023 8:35

Прокуратура подключилась к расследованию пожара на лакокрасочном заводе в Нижнем Новгороде

На место происшествия выехали работники прокуратуры Канавинского района
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
Пожар.

Пожар.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Прокуратура подключилась к расследованию пожара на территории лакокрасочного завода в Нижнем Новгороде.Там горит фура и несколько гаражей. На место происшествия выехали работники прокуратуры Канавинского района. Они занимаются координацией действий аварийных служб и правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что страшный пожар вспыхнул этим утром на территории лакокрасочного завода «Бальзам» в Нижнем Новгороде. Первыми о происшествии сообщили очевидцы происшествия. Как оказалось, черные клубы дыма видны из разных концов города.

В 10:30 к месту пожара был направлен пожарный поезд, а уже через 20 минут была объявлена локализация пожара на площади 800 квадратных метров.

Между тем, в государственной трудовой инспекции уже сообщили об одном погибшем в результате этого пожара. Известно, что пострадавший водитель грузового автомобиля при возгорании цистерны скончался.