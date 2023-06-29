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НовостиОбщество29 июня 2023 8:34

Комсомольское шоссе перекроют в Нижнем Новгороде с 7 июля

Движение транспорта будет изменено до 23 июля
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Комсомольское шоссе перекроют в Нижнем Новгороде с 7 июля.

Комсомольское шоссе перекроют в Нижнем Новгороде с 7 июля.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Проезд транспорта по Комсомольскому шоссе и съезду с проспекта Ленина в районе дома №11 перекроют в Нижнем Новгороде с 7 по 23 июля. Об этом в сообществе ВКонтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Автобусы маршрутов А-7, Т-13, Т-86, Т-94 будут следовать в направлении площади Комсомольской по транспортной развязке Комсомольского шоссе и проспекта Ленина – первый съезд. Общественный транспорт будет разворачиваться на пересечении Комсомольского шоссе с улицей Шлиссельбургской.

А в направлении улицы Июльских дней эти автобусы будут следовать без изменений.

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