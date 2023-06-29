Иван Носков: «Капитальный ремонт учреждений соцсферы остается на моем личном контроле»

В числе самых крупных работ – оборудование стадиона на территории школы № 32

27 июня под председательством главы города Дзержинска Ивана Носкова состоялось очередное заседание оперативного штаба по ремонту учреждений социальной сферы. В 2023 году из бюджета города и в рамках нацпроекта «Культура» выделено более 200 млн рублей на ремонтную кампанию в Дзержинске. Основное внимание глава города уделил капитальным ремонтам в школах, где на прошлой неделе завершилась работа дневных лагерей, и в детских садах.

«Капитальный ремонт учреждений соцсферы остается на моем личном контроле. Лучше всего результат ремонта виден на месте, поэтому следующее заседание оперштаба проведем на выезде, где лично проверим работу подрядчиков. Во многих учреждениях масштабный ремонт проходит впервые за несколько десятков лет, и надеюсь, руководители с должным вниманием и ответственностью подошли к делу. Мы это делаем, прежде всего, для наших детей, которые хотят учиться, заниматься творчеством и спортом в комфортных условиях. Поэтому наша общая задача – и выполнить максимальный объем работ за лето, до начала нового учебного года, и сделать это качественно, с умом расходуя выделенные средства», – подчеркнул глава города Дзержинска Иван Носков.

Как доложила на оперативном штабе директор департамента образования Елена Бердяшкина, на сегодняшний день масштабные ремонтные работы начались в детском саду № 28, где на сумму 1,4 млн рублей будет отремонтировано помещение пищеблока. В школе № 13 работы почти на 5 млн рублей проходят в пищеблоке и обеденном зале. В школах №№ 20 и 39 подрядные организации приступили к капитальному ремонту системы отопления, в школе № 30 – к замене сетей электроснабжения, а в школах №№ 4, 5, 39, 68 и 70 начался ремонт входных групп и крылец.

В числе самых крупных работ, проходящих в школах летом 2023 года, – оборудование стадиона на территории школы № 32. На сегодняшний день там уложено искусственное футбольное покрытие и оборудованы водоотводные лотки и дренажные колодцы; определен подрядчик, который выполнит устройство беговой дорожки и прыжковой ямы. Также на стадионе появятся баскетбольная и волейбольная площадка и трибуны. Напомним, работы ведутся в рамках проекта возрождения пришкольных стадионов «Школьный стадион 2.0», который был разработан участниками проекта «Команда 52» из Дзержинска под руководством главы города Ивана Носкова.

«Мы внимательно наблюдаем за тем, как идут ремонтные работы во всех учреждениях соцсферы. В этом году они действительно масштабные. Ответственность большая. Поэтому, несомненно, важно выполнить работы так, чтобы потом не пришлось ничего переделывать. Видим, что люди со своей стороны также контролируют процесс. И это правильно, ведь все работы в городе – для горожан», – отметил депутат Думы города Дзержинска Александр Терентьев.

Также в рамках оперативного штаба о проходящих в учреждениях ремонтных работах отчиталось управление культуры, молодежной политики и спорта. По словам начальника управления Анны Куликовой, в театре драмы, где в этом году в рамках нацпроекта «Культура» впервые за 40 лет проходит капитальный ремонт систем отопления, вентиляции и кондиционирования, продолжается подготовка к монтажу системы вентиляции и на 85% демонтирована старая система отопления. Началась замена напольного покрытия в универсальном зале ФОК «Ока», продолжается ремонт холла в библиотеке им. К.Симонова и обновлена входная группа в детской школе искусств № 7 на улице Галкина.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска