Роспотребнадзор взял пробы воздуха из-за пожара на лакокрасочном заводе в Нижнем Новгороде

Фото: Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Роспотребнадзор взял пробы воздуха в районе пожара на территории лакокрасочного завода в Нижнем Новгороде. Атмосферу ближайшей к предприятию жилой застройки будут проверять на наличие загрязняющих веществ, которые могли попасть в воздух во время горения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

– Ситуация остается на контроле, – сообщает ведомство.

Напомним, что страшный пожар вспыхнул этим утром на территории лакокрасочного завода «Бальзам» в Нижнем Новгороде. Первыми о происшествии сообщили очевидцы происшествия. Как оказалось, черные клубы дыма видны из разных концов города.

В 10:30 к месту пожара был направлен пожарный поезд, а уже через 20 минут была объявлена локализация пожара на площади 800 квадратных метров.

По данным государственной трудовой инспекции, в результате пожара пострадал один человек. Информации о его состоянии пока нет.