13 человек претендуют на пост министра образования Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

13 человек прошли в очный этап конкурса на должность министра образования и науки Нижегородской области. В июле соискателям предстоит пройти диагностику на выявление личных и профессиональных качеств, защитить собственные проекты и решить тематические кейсы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В заочном этапе конкурса приняли участие 87 человек из 27 субъектов Российской Федерации. Кандидаты проходили тестирование, а также презентовали себя и свои проекты. Конкурсная комиссия выбрала участников, наиболее отвечающих требованиям должности. Ими стали представители Нижнего Новгорода, Ижевска, Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля.

– Многие претенденты на пост министра продемонстрировали очень серьезный уровень подготовки. Для нас важно, чтобы будущий руководитель имел такой подход к организации образовательного процесса, чтобы акцент был сделан на персональной образовательной траектории каждого ребенка, – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

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