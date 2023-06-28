В Нижегородской области прошли масштабные учения работников энергетического комплекса.

Освободить провода от упавшего дерева за 1,5 часа, восстановить опору передач за 2,5 часа, оказать первую медицинскую помощь за 2,5 минуты – так энергетики должны проводить аварийно-восстановительные работы. Специалисты ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» продемонстрировали свою подготовку к работе в любых метеоусловиях на масштабных учениях в Нижегородской области.

Всего в межведомственных межрегиональных учениях было задействовано около 900 человек. Участие в них также приняли руководители Правительств Нижегородской, Владимирской, Ивановской и Рязанской областей, а также Республики Марий Эл, УФСБ, Прокуратуры, МЧС, Волжско-Окского управления Ростехнадзора, главы администраций муниципальных образований, ЕДДС и ТСО.

Всего в межведомственных межрегиональных учениях было задействовано около 900 человек.

Основной целью тренировочных занятий была отработка слаженности в принятии решений на всех уровнях при организации аварийно-восстановительных работ.

Ход учений оценили генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Межрегиональные межведомственные учения являются эффективным инструментом, позволяющим обеспечить надежное и качественное функционирование энергетической инфраструктуры. На тренировке участники получат хороший опыт организованной командной работы, который поможет им в дальнейшем успешно справляться с возможными технологическими нарушениями в предстоящий отопительный сезон», – отметил Игорь Маковский.

Необходимость проведения подобных учений доказала минувшая зима, когда электросетевой комплекс региона испытывали на прочность морозы и снег. Хотя аномальные погодные условия повторяются не часто, службам жизнеобеспечения приходится быть готовым к любым ситуациям постоянно.

«Сегодняшние учения энергетики проводят в рамках реализации программы повышения надежности работы электросетевого комплекса. Для нас важно, что в результате учений растет уровень межведомственного взаимодействия в критических условиях. Именно надежность и бесперебойность электроснабжения больше всего волнуют людей», – подчеркнул Глеб Никитин.

Основной целью тренировочных занятий была отработка слаженности в принятии решений.

«То, что мы наблюдали – это высокий профессионализм и высокое качество уровня взаимодействия. Хотя остаются еще вопросы, которые требуют дополнительных подготовки и решений, у нас еще есть время до нового осенне-зимнего сезона, и мы их обязательно решим», – подчеркнул Игорь Маковский.

Во время учений также состоялся смотр техники, которую используют во время аварийно-восстановительных работ, и инновационных технологий, применяемыми в энергетическом комплексе для обнаружения нарушений в электросетях уже сегодня.

Юлия МАЙОРОВА